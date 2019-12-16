TOKİ İzmir sosyal konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurula başladı. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de 3 bin 500 adet konut yapılacak. Vatandaşlar konutların yapılacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, TOKİ İzmir sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ İzmir başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ İZMİR SOSYAL KONUT PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de inşa edilecek 3 bin 500 konutun hangi ilçelerde yapılacağı henüz açıklanmadı.

İzmir'de inşa edilecek konutlar: İklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar yer alacak.