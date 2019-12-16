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  • 17.12.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:11

başvuru bedeli hangi ya ödenecek? - TOKİ projesi başvuru ücreti kaç para?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin projesi'ne başvurular başladı. sosyal konut projeleri için vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kaç para? hangi ya ödenecek? nedir? Gibi soruların cevaplarını haberimizde derledik. TOKİ sosyal konut projesinde başvuru bedeli olarak vatandaşlar 2+1 konutlar için 500 TL 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek. Başvurular Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek.

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti kaç para?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular başladı. Ev almak isteyenler TOKİ'nin resmi internet sitesine akın etti. TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti ve TOKİ başvuru bedeli hangi bankaya ödenecek? Soruları özellikle en merak edilenler arasında yer aldı. Bu bağlamda biz de haberimizde bu soruların cevabını derledik. Ayrıca TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası bilgisi detaylarını sizler için araştırdık. Türkiye'nin birçok yerinde konut üreten TOKİ konut satışı yaparken her proje için ayrı ayrı belirttiği tarihlerde başvuru topluyor. Bu sebepten dolayı da TOKİ'ye başvuru yapmak isteyen kişiler bilgi almak için müşteri hizmetleri numarası bilgilerini araştırıyor.

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