TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular başladı. Ev almak isteyenler TOKİ'nin resmi internet sitesine akın etti. TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti ve TOKİ başvuru bedeli hangi bankaya ödenecek? Soruları özellikle en merak edilenler arasında yer aldı. Bu bağlamda biz de haberimizde bu soruların cevabını derledik. Ayrıca TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası bilgisi detaylarını sizler için araştırdık. Türkiye'nin birçok yerinde konut üreten TOKİ konut satışı yaparken her proje için ayrı ayrı belirttiği tarihlerde başvuru topluyor. Bu sebepten dolayı da TOKİ'ye başvuru yapmak isteyen kişiler bilgi almak için müşteri hizmetleri numarası bilgilerini araştırıyor.

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