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  • 16.12.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 16:52

Çanakkale sosyal konut projeleri hangi ilçede, nerede? konut başvuru şartları nelerdir?

Çanakkale sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin müjdesi kısa bir süre önce vatandaşlara verildi. Bu kapsamda Çanakkale yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Çanakkale'de yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ 2020 konutlarına başvuru nasıl yapılır? 100 bin sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelere dair merak edilen detaylar...

TOKİ Çanakkale sosyal konut projeleri nerede?

Bugün TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale'de konut yapılacak. Çanakkale'de hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Çanakkale sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Çanakkale başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ ÇANAKKALE SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

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