TOKİ Ankara sosyal konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurula başladı. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da 4 bin adet konut yapılacak. Vatandaşlar konutların yapılacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Ankara sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Ankara başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ ANKARA SOSYAL KONUT PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

Gelen bilgilere göre, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de yapılacak 4 bin konuttan 2 bin 300'ü Sincan Saraycık Mahallesi, 500'ü Beypazarı, 200'ü Nallıhan ilçelerine yapılacak.

Ankara'da inşa edilecek konutlar: Ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.