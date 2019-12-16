TOKİ Kayseri sosyal konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurular başladı. Kayseri'de ikamet eden vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri'de toplamda 3 bin konut yapılması bekleniyor.

Vatandaşlar konutların yapılacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Kayseri sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Kayseri başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

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