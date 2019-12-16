TOKİ 2020 İstanbul Hadımköy, Şile Ağva başvuru nasıl yapılır? TOKİ İstanbul 100 bin konut başvuru şartları

TOKİ İstanbul Hadımköy, Şile Ağva sosyal konut başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurular başladı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar Hadımköy, Şile ilçelerine yapılacak konutların başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 10 bin adet konut yapılacak. Peki, TOKİ 2020 İstanbul Hadımköy, Şile Ağva başvuru nasıl yapılır? TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL HADIMKÖY, ŞİLE SOSYAL KONUT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru formu, kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecek.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri"

2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"

3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"

4. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.