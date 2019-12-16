TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te konut yapılması bekleniyor. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te 5 bin 200 adet konut yapılacak.

Gaziantep'te hangi ilçelerde konut inşa edileceği merak ediliyor. Peki, TOKİ Gaziantep sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

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