Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.12.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:21

2020 başvuru nasıl yapılır? hangi ilçelerde, nerede?

sosyal konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurular başladı. Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te konut yapımı detayları merak ediliyor. Vatandaşlar konutların yapılacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, hangi ilçelerde, nerede? nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar... TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak.

TOKİ Gaziantep sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te konut yapılması bekleniyor. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te 5 bin 200 adet konut yapılacak.
Gaziantep'te hangi ilçelerde konut inşa edileceği merak ediliyor. Peki, TOKİ Gaziantep sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020 TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri