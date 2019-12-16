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  • 16.12.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 11:48

100 bin konut projesi Sancaktepe, başvuru ekranı detayları

100 bin konut sosyal konut projesi başvuruları bugün başladı. Özellikle 'un Sancaktepe ve ilçelerinde Google'da büyük bir arama hacmi oluştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek. Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. İşte TOKİ sosyal konut projeleri Sancaktepe, Arnavutköy başvuru ekranı ve detaylar...

TOKİ 100 bin konut Sancaktepe, Arnavutköy başvuru ekranı

TOKİ 100 bin konut İstanbul Sancaktepe, Arnavutköy projesi başvuru şartları nedir? Sorusu oldukça fazla bir şekilde aratılıyor. Bu bağlamda TOKİ Sancaktepe, Arnavutköy başvuru ekranı ile ilgili detaylar takvim.com.tr'de sizlerle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını paylaştığı 81 ilde yapılacak 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. 10 bin konutla en büyük payı alan İstanbul'da da adresler belirlendi. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman ve başvuru koşulları neler? İşte sosyal konutlarla ilgili tüm detaylar...

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