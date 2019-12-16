TOKİ 100 bin sosyal konut evleri hangi il ve ilçelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Afyon TOKİ ilçeleri!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular bugün başladı. Vatandaşların yoğun talebi karşısında ilk günden kalabalık oluştu. Sosyal konut proje kapsamında ev sahibi olmak için dar gelirliler seçildi. TOKİ sosyal konut projesi'nden ev sahibi olmak için hane halkının gelirinin 5.500 lira altında olması gerekiyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için en çok konut, 10 bin daire ile İstanbul'a ayrıldı. Mega kent İstanbul'u 5 bin 200 konut ile Gaziantep takip etti. TOKİ 100 bin konut projesi için Başkent Ankara'ya ayrılan konut sayısı ise 4 bin oldu. Peki, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelerde inşa gerçekleşecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Afyon TOKİ proje ilçeleri!

16.12.2019 16:06 - Son Güncelleme: 16.12.2019 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





