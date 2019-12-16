Memur ve emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu? Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli maaşlarına zam gerçekleştiriliyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Yüzde 5.31'lik artış maaşları 67,48 ile 323,23 lira arasında yükseltecek. Merkez'in beklenti anketine bakılırsa emekli maaş artışı yüzde 7.3 olabilir. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylıkdönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Peki bu artışla SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

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