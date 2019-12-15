SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar oldu? Emeli maaşı taban ve tavan açıklaması haberimizde yer almaktadır.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken,

Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor. TAKVİM, hem bu tahmine hem de 5 ayda gerçekleşen yüzde 5.71'lik enflasyona göre yeni maaşları hesapladı. Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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