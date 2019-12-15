GaleriEkonomi

Emekliye Ocak'ta yüzde 6.29 zam! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi

Yaklaşık 12.5 milyon emekli Ocak ayında maaşını zamlı olarak alacak. Zam oranlarını ise enflasyon rakamları belirleyecek. Beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 6.29 olarak bekleniyor. Peki bu oranla 2020 Ocak güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Takvim SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarını hesapladı. İşte zamlı emekli maaşı listesi...

15.12.2019 07:58 - Son Güncelleme: 15.12.2019 07:58
Emekliye Ocak'ta yüzde 6.29 zam! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Süre yaklaşırken; zam oranı da gelen ipuçlarıyla şekillenmeye başladı.

Emekliye Ocak'ta yüzde 6.29 zam! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken,

Emekliye Ocak'ta yüzde 6.29 zam! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi

Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor.

Emekliye Ocak'ta yüzde 6.29 zam! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi

NASIL DEĞİŞECEK?
TAKVİM, hem bu tahmine hem de 5 ayda gerçekleşen yüzde 5.71'lik enflasyona göre yeni maaşları hesapladı.

Emekliye Ocak'ta yüzde 6.29 zam! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi

Hazırladığımız tabloya bakan emekliler zam oranları hakkında fikir sahibi olabilecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...