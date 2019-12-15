Emekliye Ocak'ta yüzde 6.29 zam! 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş listesi
Yaklaşık 12.5 milyon emekli Ocak ayında maaşını zamlı olarak alacak. Zam oranlarını ise enflasyon rakamları belirleyecek. Beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 6.29 olarak bekleniyor. Peki bu oranla 2020 Ocak güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Takvim SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarını hesapladı. İşte zamlı emekli maaşı listesi...
15.12.2019 07:58
- Son Güncelleme: 15.12.2019 07:58
DİĞER GALERİLER