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  • 16.12.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:44

Bugün canlı fiyatları! 16 Aralık arttı! gramı, çeyrek, tam fiyatı!

fiyatları ... Altın fiyatları, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle ayın zirvesine yakın düzeyde işlem görüyor. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ne kadar? İşte 16 Aralık canlı altın fiyatları... Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı. Peki, bugün , , ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

16 Aralık altın fiyatı arttı! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı oldukça merak ediliyor.
Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 273 bin 500 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelir.

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