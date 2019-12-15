Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı oldukça merak ediliyor.

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 273 bin 500 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelir.

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