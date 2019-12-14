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  • 14.12.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 20:34

Kredide faiz indirim fırsatı sürüyor! Denizbank, TEB, Akbank, ING, Ziraat, Garanti kredi faiz oranı nedir?

Bankaların vatandaşlar için sunduğu kredi faiz indirim fırsatı sürüyor. Ev ve arabayı almayı düşünenler ya da borçlarını kapatmak isteyenler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda kredi faiz oranlarındaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte Denizbank, TEB, Akbank, INGBank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları...

Kredide faiz indirim fırsatı sürüyor! İşte güncel oranlar

Bankalar tarafından yapılan faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Konut kredisi faiz indirimine üç aylık süreçte pek çok banka daha katıldı.Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Üç aylık süreçte kadar on binlerce vatandaş kredi için bankalara talepte bulundu. Bankaların faiz indirimindeki yarışı devam ederken araba ve ev almak ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların güncel faiz indirimlerini merak ediyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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