Kredide faiz indirim fırsatı sürüyor! Denizbank, TEB, Akbank, ING, Ziraat, Garanti kredi faiz oranı nedir?

Bankalar tarafından yapılan faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Konut kredisi faiz indirimine üç aylık süreçte pek çok banka daha katıldı.Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Üç aylık süreçte kadar on binlerce vatandaş kredi için bankalara talepte bulundu. Bankaların faiz indirimindeki yarışı devam ederken araba ve ev almak ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların güncel faiz indirimlerini merak ediyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

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