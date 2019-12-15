2020 bütçesi ile emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaş artış oranı ne olacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak. 2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı. Devlet belli şartlarda engelliye ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Bu ödemeler Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Ayrıca yüzde 40 - 69 arası engeli olan kişiler 480.22 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelliler ise 720.33 TL aylık alacak. Tüm detaylar takvim.com.tr'de

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin 6. turunda bugün Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri ve kesin hesapları ele alınacak.

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