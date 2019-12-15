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  • 15.12.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 17:01

, müjdesi var mı? düştü! kredi faiz oranı yenilendi!

kredi oranları oldukça merak ediliyor. Konut, ihtiyaç ve faizi oranları için vatandaşlar Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden araştırmalar yapıyor. Ziraat Bankası yeni kredi paketlerini açıklayacak fakat Merkez Bankası tarafından yapılan üçünü faiz indiriminden sonra Ziraat Bankası bu faiz oranını düşürmedi. Vatandaşların beklentisi faiz oranlarının , seviyesine çekilmesi yönünde oldu. Taşıt, konut, ihtiyaç ve esnaf kredisinde cazip koşullarla kredi fırsatları sunan bankanın finansal desteği sürecek. En uygun taşıt kredisi, düşük faizli konut kedisi faiz oranı ile banka mevduat faiz oranları ayrıntıları haberimizde…

Faiz düştü! Ziraat Bankası kredi faiz oranı yenilendi!

Türkiye'nin en çok şubeye sahip bankası Ziraat Bankası; konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredilerinde kampanyalar düzenliyor. Ziraat Bankası faiz oranları kredi müşterilerine düşük faizli nakit sağlıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde en uygun kredi fırsatı sunan Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları çalışanlara ve emeklilere geri ödeme kolaylığı sağlıyor.Ziraat Bankası kredi başvurusu ve hesaplaması hakkındaki tüm detayları haberimizde hazırladık. Ziraat kredi paketlerine göre detaylı tüm bilgilere haberimizden ulaşacaksınız. Uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

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