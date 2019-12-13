EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar 'EYT çıkacak mı' sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, bütçe görüşmelerinde EYT açıklaması yaptı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son gelişmeler neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

TBMM Genel Kurulu'nda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi dün gece saat 01.00'de sona eren görüşmelerle kabul edildi. Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Zehra Zümrüt Selçuk, aktif-pasif oranını etkilediği ve sosyal güvenlik sisteminin mali yapısıyla doğrudan ilgili olduğu için sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kamuoyunda çokça tartışılan bir hususa açıklık getirmek istediğini belirtti. Selçuk, sözlerine, "Bizim emekliliğe hak kazanamayanlar dediğimiz kesimin talepleri" diye açıklık getirerek, şöyle devam etti:

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