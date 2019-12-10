Öğretmenlere maaşlarını ödeyemediği için gündeme gelen Doğa Koleji, satış süreciyle ilgili açıklama yaptı. Alıcı kurumla görüşmelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada; satış sürecinin ardından öncelikle çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağı kaydedildi. Maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken; okulda eğitim aksadığı için veliler dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Veliler, 'çocuklarının derslerinden geri kaldığını' belirterek, MEB'in soruna çözüm bulmasını istedi.
PERDE ARKASI
TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, devletin de yakından takip ettiği Doğa Koleji'nin satışında büyük bir grup ile el sıkışıldığını ve kısa süre sonra kamuoyuna duyurulacağını aktardı. Öte yandan Doğa Koleji'nden kimi özel okulların öğrenci kapma yarışına girdiği, velilere ve öğretmenlere; "Öğrencilerinizle buyurun gelin, size sınıf açalım", "Makul ödeme tabloları çıkaralım" teklifi yaptıkları öğrenildi. Yetkililer, sorunun çok kısa sürede çözüleceğini belirtip, bu tekliflere itibar edilmemesini istedi.
PERDE ARKASI
TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, devletin de yakından takip ettiği Doğa Koleji'nin satışında büyük bir grup ile el sıkışıldığını ve kısa süre sonra kamuoyuna duyurulacağını aktardı. Öte yandan Doğa Koleji'nden kimi özel okulların öğrenci kapma yarışına girdiği, velilere ve öğretmenlere; "Öğrencilerinizle buyurun gelin, size sınıf açalım", "Makul ödeme tabloları çıkaralım" teklifi yaptıkları öğrenildi. Yetkililer, sorunun çok kısa sürede çözüleceğini belirtip, bu tekliflere itibar edilmemesini istedi.
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