Son Dakika Kredi Haberi: Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 9 puanlık indirime gitmiş oldu. Peki İş Bankası, TEB, Yap kredi konut kredisi faiz oranı ne oldu? Konut kredisi faizleri düştü mü? İş Bankası tarafından yapılan açıklamada konut kredisi faiz oranının güncellediği belirtildi. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi.

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