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  • 12.12.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 14:30

: , , Yap kredi konut kredisi oranı ne oldu? mü?

: Merkez Bankası oranını indirmesinden sonra gözler bankalara çevrilmiş durumda. İlk hamle tarafından yapıldı. Bu bağlamda İş Bankası nı güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Aynı zamanda ve Yap kredi bankaları da faiz oranlarını düşürdü. Yaptığı 3 toplantıyla faiz düşüren Merkez Bankası, bugün yılın son faiz kararı için toplandı.Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti.

İş Bankası, TEB, Yap kredi konut kredisi faiz oranı ne oldu?

Son Dakika Kredi Haberi: Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 9 puanlık indirime gitmiş oldu. Peki İş Bankası, TEB, Yap kredi konut kredisi faiz oranı ne oldu? Konut kredisi faizleri düştü mü? İş Bankası tarafından yapılan açıklamada konut kredisi faiz oranının güncellediği belirtildi. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi.

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