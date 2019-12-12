12 Aralık Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı ne oldu? Arama motorlarında gündem oldu. Yaptığı 3 toplantıyla faiz düşüren Merkez Bankası, bugün yılın son faiz kararı için toplanıyor. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Hedef 2020'de faizi yine tek haneye getirip enflasyonu kontrol etmek ve yatırımın önünü açmak. Merkez Bankası PPK toplantısının 8'incisi bugün gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Ekim toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmişti. Faizin 1000 baz puan indirildiğini anımsatan ekonomistler, bugün de yüzde 11.50-12'ye çekileceğini tahmin ediyor. Peki Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri düştü mü? İşte 12 Aralık Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı ve detaylar

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ