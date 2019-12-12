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  • 12.12.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 14:05

Merkez Bankası indirimi kararı ne oldu?

Merkez Bankası indirimi kararı açıklandı. Merkez Bankası, politika ini iki puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Dün ABD Merkez Bankası , faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurmuştu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı.Dün ABD Merkez Bankası FED faiz kararının ardından bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantıları arka arkaya gerçekleşecek. Peki kaç oldu? Kredi faizleri düştü mü? İşte 12 Aralık Merkez Bankası kararı ve detaylar

12 Aralık Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı!

12 Aralık Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı ne oldu? Arama motorlarında gündem oldu. Yaptığı 3 toplantıyla faiz düşüren Merkez Bankası, bugün yılın son faiz kararı için toplanıyor. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Hedef 2020'de faizi yine tek haneye getirip enflasyonu kontrol etmek ve yatırımın önünü açmak. Merkez Bankası PPK toplantısının 8'incisi bugün gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Ekim toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmişti. Faizin 1000 baz puan indirildiğini anımsatan ekonomistler, bugün de yüzde 11.50-12'ye çekileceğini tahmin ediyor. Peki Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri düştü mü? İşte 12 Aralık Merkez Bankası son dakika faiz indirimi kararı ve detaylar

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