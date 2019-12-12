Merkez Bankası Aralık 2019 PPK toplantısı ve faiz kararının açıklanmasıyla bankalar faiz indirimi yapacak mı? İş Bankası açıklanacak olan kararı beklemeden konut kredisi faiz indirimi yapmaya karar verdi. Özellikle 3 büyük kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faiz indirimine gidecek mi büyük bir merakla umut ediliyor. Peki Aralık ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Vakıfbank ve İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi vermeye başladılar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafınca verilen bir kredi türü.

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