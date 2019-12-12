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  • 12.12.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 14:09

0.78 fırsatı! Aralık ayı kredi i düştü... , Ziraat, Vakıfbank ev (konut) kredisi ...

Kredi oranları son dakika haberleri gelmeye devam ederken, gözler bugün tarafından açıklanan na çevrilmişti. Peki, kredi faizleri daha da düşer mi? , ve Vakıfbank daha da düşer mi diye merak ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi.

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 0.78 fırsatı! Aralık ayı kredi faizi düştü!

Merkez Bankası Aralık 2019 PPK toplantısı ve faiz kararının açıklanmasıyla bankalar faiz indirimi yapacak mı? İş Bankası açıklanacak olan kararı beklemeden konut kredisi faiz indirimi yapmaya karar verdi. Özellikle 3 büyük kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faiz indirimine gidecek mi büyük bir merakla umut ediliyor. Peki Aralık ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Vakıfbank ve İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi vermeye başladılar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafınca verilen bir kredi türü.

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HaberlerEkonomi Haberleri0.78 fırsatı! Aralık ayı kredi faizi düştü... Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ev İş Bankası (konut) kredisi faiz oranları...
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