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  • 12.12.2019 00:16
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 00:16

'den yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım

Hazine Bakanlığı, 'dan Yemen'e silah lojistiği sağladıkları gerekçesiyle İranlı bazı hava yolu firması yetkililerine ve kargo şirketine yaptırım getirdiğini açıkladı.

ABD'den İranlı hava yolu şirketine yaptırım

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Shanghai merkezli ESAIL Kargo şirketi ile Mahan Havayolları'nın Hong Kong merkezli 3 satış sorumlusunun İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü adına Yemen'e silah soktuğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar, Yemen'deki Husi milislere gönderilen destekleri kesmek adına ABD devletinin uyguladığı adımlardan birisidir." ifadesi kullanıldı

Bununla birlikte, söz konusu karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise "İran rejimi, Suriye ve Yemen'deki insani krize sebebiyet veren bölgesel militan grupları desteklemek için havacılık ve kargo sektörünü kullanıyor. Havacılık ve kargo endüstrisi teröristler tarafından suistimal edilmemeleri konusunda dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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