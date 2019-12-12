Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 hedeflerini açıkladı: Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz. Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yıl cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl. Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız. Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz. Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz.
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