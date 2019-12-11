Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi. Ayrıntılar geliyor...
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