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  • 11.12.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 22:52

Bakan Albayrak: Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Albayrak: 2022 yılında tamamlanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

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