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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 21:48

Bakan Albayrak 'de açıkladı! "Cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak"

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak, "Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yıl cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurulu'ndan konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmalarından satırbaşları:

Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.



Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz.

Bu yıl cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak.

Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız.

Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz.

Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.

İthalatımızı alzaltmak için yerli kaynakların tercih edilmesini sağladık.

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık.

Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.

Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz.

Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz.

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