3 bin dolar maaşla aşçı aranıyor Yurt dışı danışmanlık firması Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, Amerika ve Avustralya'nın açtığı programlarla, turizm/ gastronomi alanından mezun olanlara ve bu alanda çalışanlara aylık 3 bin dolar maaşla çalışma imkanı sunduğunu söyledi.

Yurt dışı danışmanlık firması Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, Amerika ve Avustralya'nın açtığı programlarla, turizm/ gastronomi alanından mezun olanlara ve bu alanda çalışanlara aylık 3 bin dolar maaşla çalışma imkanı sunduğunu söyledi. Turizm ve gastronomi mezunlarının veya sektörde 5 yıllık deneyimi olanların ABD ve Avustralya'nın açtığı programlara katılarak dünyanın en iyi otel ve restoranlarında dolgun maaşlarla çalışma imkanı bulduğunu belirten Akar, "20-35 yaş arasındaki gastronomi çalışanları 18 ay bu ülkelerde çalışabiliyor" dedi. TÜM MANŞETLER