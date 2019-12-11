Son dakika: FED faiz kararını açıkladı!

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası FED, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı. ABD Merkez Bankası FED, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı. Ayrıntılar geliyor...
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