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  • 11.12.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 22:08

Son dakika: FED faiz kararını açıkladı!

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası FED, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı.

FED faiz kararını açıkladı!
ABD Merkez Bankası FED, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı.


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