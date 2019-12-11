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  • 11.12.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 22:10

Son dakika: FED faiz kararı sonrası ne kadar oldu? 11 Aralık Dolar anlık alış satış fiyatı nedir?

FED faiz kararının ardından daki son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolardaki son durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar/TL, 11 Aralık Çarşamba gününe 5.8070 liradan başladı. Dün 5.81'in üzerini test eden dolar/TL, akşam saatlerinde geriledi. Peki, FED faiz kararı sonrası oldu? 11 Aralık Dolar anlık alış satış fiyatı nedir? İşte kararın ardından piyasalarda güncel durum...

FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

FED faiz kararıyla birlikte dolar ve euroda son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dolar/TL dünkü işlem gününde 5.81'in üzerini test etse de burada fazla kalıcı olmadı ve 5.80'li seviyelerde yer aldı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı. Fed faiz kararı sonrası dolarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Aynı zamanda piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bu kapsamda merakla bekleniyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

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