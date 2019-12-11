FED faiz kararıyla birlikte dolar ve euroda son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dolar/TL dünkü işlem gününde 5.81'in üzerini test etse de burada fazla kalıcı olmadı ve 5.80'li seviyelerde yer aldı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı. Fed faiz kararı sonrası dolarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Aynı zamanda piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bu kapsamda merakla bekleniyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?