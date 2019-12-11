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  • 11.12.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 18:53

Peş peşe duyuruldu! ücretleri ne kadar oldu? ?

Milyonlarca emekli vatandaş, bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri merak ediyor. 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Bu kapsamda yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş, ücretlerini öğrenmek istiyor. Peki, ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri...

Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekli vatandaşlar bankalara taahüt vererek kendilerine sunulan teklif ve avantajlar doğrultusunda promosyon alıyor. Bu nedenle milyonlarca emekli, arama motorlarında bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri öğrenmek ve karar vermek istiyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon tarihi de yaklaştı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte sunulan teklifler

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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