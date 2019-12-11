Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekli vatandaşlar bankalara taahüt vererek kendilerine sunulan teklif ve avantajlar doğrultusunda promosyon alıyor. Bu nedenle milyonlarca emekli, arama motorlarında bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri öğrenmek ve karar vermek istiyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon tarihi de yaklaştı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte sunulan teklifler

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.