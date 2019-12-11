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  • 11.12.2019 08:30
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 08:30

da son durum! Fed faiz kararı öncesi ? 11 Aralık ve

da son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisiyle dün 5.81'in üzerini test eden dolar/TL, akşam saatlerinde geriledi. Dolar/TL, 11 Aralık Çarşamba gününe 5.8070 liradan başladı. Piyasalarda bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararı takip edilecek. Peki, bugün ve oldu?

Fed faiz kararı öncesi dolarda hareketlilik yaşanıyor. Haftaya 5.78 bandında başlayan dolar kuru dünkü işlem günüde 5.81'in üzerini test etsede burada fazla kalıcı olmadı ve 5.80'li seviyelerde seyretti. ABD Merkez Bankası ( Fed) Açık Piyasa Komitesi bugün faiz kararını açıklayacak. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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