Fed faiz kararı öncesi dolarda hareketlilik yaşanıyor. Haftaya 5.78 bandında başlayan dolar kuru dünkü işlem günüde 5.81'in üzerini test etsede burada fazla kalıcı olmadı ve 5.80'li seviyelerde seyretti. ABD Merkez Bankası ( Fed) Açık Piyasa Komitesi bugün faiz kararını açıklayacak. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI