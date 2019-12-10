Faiz indiriminde yeni fırsatlar sunuldu! Halkbank, Ziraat, TEB, ING, Vakıfbank kredi faiz oranı nedir?

Bankaların kredi faiz oranlarında sunduğu fırsatlar devam ederken kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardı ardına duyurulan faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine iki haftalık süreçte pek çok banka katıldı. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, ING, Vakıfbank faiz oranlarında son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

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