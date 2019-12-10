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  • 10.12.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 21:40

Faiz indiriminde yeni fırsatlar sunuldu! Halkbank, Ziraat, TEB, ING, Vakıfbank kredi faiz oranı nedir?

Bankaların faiz indirimindeki yarışı devam ediyor. Otomobil ve ev almak ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların güncel faiz indirimlerini takip ediyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaş kredi için bankalara akın etti. Bu kapsamda ekonomide son dönemlerde canlılık yaşandığı görülüyor. Konut kredisi faiz indirimine iki haftalık süreçte pek çok banka daha katıldı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar şimdilerde güncel kredi faizlerini araştırıyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, ING, Vakıfbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları

Bankalar kredi faizinde yeni fırsatlar sundu!

Bankaların kredi faiz oranlarında sunduğu fırsatlar devam ederken kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ardı ardına duyurulan faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine iki haftalık süreçte pek çok banka katıldı. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, ING, Vakıfbank faiz oranlarında son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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