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  • 11.12.2019 07:08
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 07:15

Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden itirafı: Eski gücüne geri döndü

Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Almanların tatil için yoğun şekilde 'ye talep göstermesine, "Türkiye'nin eski gücüne geri döndüğü" şeklinde yorumlandı.

Almanya'dan Türkiye itirafı: Eski gücüne geri döndü

Almanların tatil için yoğun şekilde 'ye talep göstermesi, "Türkiye'nin eski gücüne geri döndüğü" şeklinde yorumlandı.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanların bu yıl yaz sezonunda tatil seyahatlerinde Türkiye'ye yönelik yoğun bir talebin yaşandığı belirtildi.

"TÜRKİYE ESKİ GÜCÜNE GERİ DÖNDÜ"
Bu yıl yaz sezonunda seyahat acentelerinde ve internet üzerinden satışlardan elde edilen cironun geçen yıla göre yüzde 24 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, "Böylelikle Türkiye eski gücüne geri döndü." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Türkiye'nin yaz sezonunda 'dan sonra en fazla rezervasyon yapılan destinasyon konumunda olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kış mevsiminde de Türkiye'ye rağbetin arttığı kaydedildi.

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