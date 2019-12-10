Asgari ücrete 3’lü formül

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor. Yeni asgari ücret merakla beklenirken, 3 formül konuşuluyor.
TİSK:
İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.
Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.
SGK işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.
TÜRK-İŞ:
Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.
TİSK:
İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.
Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.
SGK işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.
TÜRK-İŞ:
Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.
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