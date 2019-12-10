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e 3’lü formül

Yeni için ikinci toplantı bugün yapılacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor. merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor.

Asgari ücrete 3’lü formül
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor. Yeni merakla beklenirken, 3 formül konuşuluyor.



TİSK:
İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.
Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.
işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.

TÜRK-İŞ:
Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.

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