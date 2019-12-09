Dolar son dakika... Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta 5.80 bandında kapanan dolar kuru yeni güne aynı aynı seviyelerde başladı. Analistler, bu hafta Çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.Avrupa borsaları Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.