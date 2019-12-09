Asgari ücret zammında yarın kritik gün! 2020 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışan bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücret zammını belirleme çalışmaları kapsamında yarın bir kez daha bir araya gelecek. Türk-İş'in ev sahipliğini yapacağı toplantıda yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor. Peki 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

09.12.2019 12:43 - Son Güncelleme: 09.12.2019 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





