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dopingi sömestir

1 haftalık ara tatil için kültür turlarına ilgi geçen yıla göre yüzde 70 arttı. Kapadokya, ve ’da otellerde yer kalmadı. Sahil bandındaki doluluk ise yüzde 70’e ulaştı

Turizme dopingi sömestir
Okullarda bu hafta sonu başlayacak ara tatil, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Kültür turları ilk ara tatilin gözdesi oldu. Travel Zone Grup Başkanı Barış Öztürk, sömestirle ekstra talep oluştuğunu söyleyerek, "Kapadokya, ve 'daki tüm turlara ilgi çok yüksek. Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Geçen yıl Kasım'a göre talep yüzde 70 arttı" dedi.



NİSAN İÇİN ACELE EDİN
turlara da yoğun ilgi olduğunu anlatan Öztürk, ", , gibi çocuk ile tatil yapılabilecek yerler oldukça yoğun ilgi görüyor. Acentalar yurt dışı turlarda kontenjanlarını yüzde 100 doldurdu. Kasım 2018'e göre de ilgi yüzde 50 arttı" diye konuştu. Sahildeki butik otellerin dolduğunu belirten Öztürk, "Büyük oteller de yüzde 70 doldu. Geçen yıl Kasım'da yüzde 40-50 doluluk vardı. Genel fiyat artışları ise yüzde 10-15 ile sınırlı kaldı. Otelciler bu kadar talep beklemiyordu. Ancak Nisan tatilide fiyatlar artabilir. Erken rezervasyon önemli" ifadesini kullandı.

ÖZLEM KAMER TERCANLI



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