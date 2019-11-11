Turizme dopingi sömestir

Okullarda bu hafta sonu başlayacak ara tatil, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Kültür turları ilk ara tatilin gözdesi oldu. Travel Zone Grup Başkanı Barış Öztürk, sömestirle ekstra talep oluştuğunu söyleyerek, "Kapadokya, Karadeniz ve Güneydoğu'daki tüm turlara ilgi çok yüksek. Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Geçen yıl Kasım'a göre talep yüzde 70 arttı" dedi.
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Yurt dışı turlara da yoğun ilgi olduğunu anlatan Öztürk, "Paris, İspanya, İtalya gibi çocuk ile tatil yapılabilecek yerler oldukça yoğun ilgi görüyor. Acentalar yurt dışı turlarda kontenjanlarını yüzde 100 doldurdu. Kasım 2018'e göre de ilgi yüzde 50 arttı" diye konuştu. Sahildeki butik otellerin dolduğunu belirten Öztürk, "Büyük oteller de yüzde 70 doldu. Geçen yıl Kasım'da yüzde 40-50 doluluk vardı. Genel fiyat artışları ise yüzde 10-15 ile sınırlı kaldı. Otelciler bu kadar talep beklemiyordu. Ancak Nisan tatilide fiyatlar artabilir. Erken rezervasyon önemli" ifadesini kullandı.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
NİSAN İÇİN ACELE EDİN
Yurt dışı turlara da yoğun ilgi olduğunu anlatan Öztürk, "Paris, İspanya, İtalya gibi çocuk ile tatil yapılabilecek yerler oldukça yoğun ilgi görüyor. Acentalar yurt dışı turlarda kontenjanlarını yüzde 100 doldurdu. Kasım 2018'e göre de ilgi yüzde 50 arttı" diye konuştu. Sahildeki butik otellerin dolduğunu belirten Öztürk, "Büyük oteller de yüzde 70 doldu. Geçen yıl Kasım'da yüzde 40-50 doluluk vardı. Genel fiyat artışları ise yüzde 10-15 ile sınırlı kaldı. Otelciler bu kadar talep beklemiyordu. Ancak Nisan tatilide fiyatlar artabilir. Erken rezervasyon önemli" ifadesini kullandı.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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