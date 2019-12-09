Taşeron işçi - Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri başladı. 2019 yılının son haftasında yapılacak açıklamada 2020 yılının hepsinde geçerli olacak. Bu bağlamda ekibe geçen taşeron işçiler maaş zamlarının asgari ücretten fazla mı, az mı olacağını merak ediyor.

Şimdi 2020 TL alan bir işçinin maaşı 2020 yılında 2108 TL , 2200 TL alan bir işçinin maaşı , yüzde 4 zamla 2020 yılınca 88 TL zamlanıp 2288 TL olacak. Bu da asgari ücretin altında bir maaş alacaklar anlamına gelmektedir. 2020 yılının Haziran ayında taşeron işçiler hükümet ile yapılacak görüşmeden önemli kazanımlar elde etmek istiyorlar. İşte taşeron işçi maaşları son dakika haberleri

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TAŞERON İŞÇİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMMIN ALTINDA KALABİLİR

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda konuşulan rakamlar arasında 2020 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı da bulunuyor. Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranının tam anlamıyla taşeron işçilere verilmeme durumu bulunuyor. Asgari ücretin yılda bir defa zam alması, taşeron işçilerin maaşlarına ise yılda 2 defa zam yapılması bu değerlendirmenin yapılmasına neden oldu.