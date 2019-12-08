Emekliye 336 TL zam | 2020 Ocak ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlar emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık yüzde 5.71'lik enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 67 ile 336 lira arasında artış yaşanacak. Aralık enflasyonuna göre oran artabilecek. Peki bu oranlarla birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı güncel zamlı maaş listesi...
08.12.2019 07:58
- Son Güncelleme: 08.12.2019 07:58
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