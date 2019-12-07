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  • 07.12.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 20:53

Dolar ve hafta sonu ne kadar oldu? 7 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı nedir?

Dolar ve daki güncel durum, 7 Aralık Cumartesi günü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Güne yüzde 0.44 artışla 107 bin 254 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 702 puanı ve en yüksek 107 bin 776 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.92 artışla 107 bin 770 puanda yer aldı. Peki, dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu? İşte 7 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu?

Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Hafta sonu özellikle şu saatlerde güncel euro ve dolar alış satış fiyatı merak konusu oldu.

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR OLDU?

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