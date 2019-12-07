Dolar ve euro hafta sonu ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Hafta sonu özellikle şu saatlerde güncel euro ve dolar alış satış fiyatı merak konusu oldu.

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR OLDU?