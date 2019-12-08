Ev hanımlarına kredi veren bankalar 2019 yılında gelir belgesi şartı aramadan ihtiyaç kredi ürünlerini sunuyor! Belgeli herhangi bir geliri olmayan ev hanımları, ev hanımlarına kredi 2019 kampanyaları sunan bankalar aracılığı ile nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Uygun faizli ev hanımlarına kredi veren bankalar ile girişimcilik yapan ev hanımı sayısı da artış gösteriyor. Ev hanımlarına kredi veren bankaların güncel listesi ve ev hanımlarına kredi 2019 hesaplama işlemi ayrıntıları haberimizde…

Ev hanımlarına kredi veren bankalar 2019 yılında şu şekilde sıralanıyor:

• Şekerbank

• Odeabank

• CEPTETEB

• Enpara

• Aktif Bank (NKolay Kredi)

• PTT

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