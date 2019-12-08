Asgari ücret zammı için toplantı geçen hafta yapılmıştı. Milyonlarca çalışan 2020 yılında asgari ücret zammını merak ediyor. Toplantılardan önce işçi temsilcileri tarafından 'net 2 bin 578 lira' olarak bir tutar da telaffuz da edildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret için bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. 2019'un asgari ücreti (AGİ dahil) net 2 bin 20 lira olduğundan artış oranı yüzde 28'e denk gelir bu durumda. 2020 asgari ücreti henüz belirlenmemiş olsa da; tablo üzerinden çalışanlar da, işverenler de, asgari ücretin kendi bütçelerine nasıl yansıyacağını şimdiden görebilirler.

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