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  • 04.12.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 13:02

Merkez Bankası'ndan yeni açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ile ilgili hazırladığı raporda “Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, yüzde 10.56'ya çıkan yıllık verilerinin ardından yayımladığı raporda, "Bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

() 'Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunu yayınladı.

Raporda, tüketici fiyatlarında kasım ayında görülen yükselişte bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisinin öne çıktığı belirtildi.

Gıda enflasyonunun temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir miktar yükseldiğinin altı çizilirken, petroldeki fiyat görünümünün enflasyonunu artırdığı kaydedildi.

"ILIMLI SEYİR KORUNMUŞTUR"
Merkez Bankası raporunda, "Bu dönemde enerji enflasyonu petrol fiyatlarındaki görünümün etkisi ile artarken, hizmet enflasyonu görece yatay seyretmiştir. Baz etkisiyle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselse de, Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur" denildi.

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