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  • 05.12.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:01

5 Aralık ? yatan iller güncel liste paylaşıldı mı?

yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım yardımlarının bu ay yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, 5 Aralık ? güncel liste paylaşıldı mı?


Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla ailelere bakım aylığı veriliyor. Bakım aylığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 5 Aralık evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte o konu hakkında merak edilen her şey...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE YAYINLANDI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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