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  • 05.12.2019 08:44
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 08:44

da son durum: Bugün euro ve oldu? 5 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

kuru son dakika... Aralık ayı başından beri 5.70-5.75 bandında sınırlı dalgalanan u, 5 Aralık'a 5,7488 seviyesinde başladı. Yurt içi piyasada, 12 Aralık'ta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı beklenirken, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve oldu?

Dolarda son dakika... Dünkü işlem gününde en düşük 5.7336 lira ve en yüksek 5.7530 lirayı gören dolar kuru, 5.74 - 5.75 lira aralığında günü tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının başkanlık seçimi bitene kadar imzalanmayabileceğini söylemesi ve diğer ülkelere ek vergi tehdidiyle dolar endeksi düştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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