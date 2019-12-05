Dolarda son dakika... Dünkü işlem gününde en düşük 5.7336 lira ve en yüksek 5.7530 lirayı gören dolar kuru, 5.74 - 5.75 lira aralığında günü tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının başkanlık seçimi bitene kadar imzalanmayabileceğini söylemesi ve diğer ülkelere ek vergi tehdidiyle dolar endeksi düştü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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