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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 08:19

Yönetmelik 'de yayımlandı! Müteahhitler sınıflandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, ‘nin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ mart ayında ’de yayımlanmış, yürürlüğe girmişti. Artık her isteyenin istediği yapı işine girmesine engel olacak yönetmelik ile müteahhitler sınıflandırılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Her isteyen yapamayacak

Belgesi olmayan müteahhit hiçbir yapı işinde bulunamayacak. Bu kapsamda firmalar da arka arkaya başvurularını yaparak belgelerini almaya başladı.

AZAMİ 15 GÜN
için yeni bir dönemi başlatan yönetmelik ile de yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulları aranıyor. 'deki yapı stokunun yüzde 95'ini inşa eden özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri 9 sınıfta gruplandırılıyor.

Her firma kendi müracaatını yaparken, belgesi bakanlığın il müdürlükleri tarafından denetleniyor. 'de yayımlanan yönetmelik maddesine göre; başvurular müdürlükçe belge numarası işlem süresinde sonuçlandırılıyor. Bu süre azami on beş gün olarak belirlenmişti.

Temelde firmaların mali göstergelerini esas alan müteahhitlik yeterlilik sistemi, firmaların belge başvurularından önceki son 3 yıl içerisindeki bilanço oranlarına bakılarak ele alınıyor. Firmanın mali durumu; cari oran, öz kaynak oranı ve borç oranı olmak üzere 3 farklı bilanço göstergesi kullanılarak değerlendiriliyor. Firmanın mali yeterliği banka referans mektubuyla da destekleniyor.

G ve H grubundaki firmaların deneyim sahibi oldukça grubu da yükseltilecek.

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