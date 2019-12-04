Altın fiyatları son dakika... Altın güvenli liman alımları ile yükselişe geçti. Kasım ayında keskin düşüş yaşayan altın fiyatları Aralık ayı başı itibarıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,33 yükselişle 272,90 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM