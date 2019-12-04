Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.12.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 07:39

son dakika yükselişe geçti! 5 Aralık gram, yarım, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

nda yükseliş eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz ay düşüş yaşayan altın fiyatları, Aralık ayının başından itibaren yukarı yönlü hareket etmeye başladı. ABD-Çin arasındaki gelişmeler ile güçlenen güvenli liman sonrası altın yükseldi. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ...

Altın fiyatları son dakika... Altın güvenli liman alımları ile yükselişe geçti. Kasım ayında keskin düşüş yaşayan altın fiyatları Aralık ayı başı itibarıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,33 yükselişle 272,90 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Aralık canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika yükselişe geçti! 5 Aralık gram, yarım, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri