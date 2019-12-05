VakıfBank güçlenecek Vakıfbank, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki yüzde 58.51'lik banka hissesinin Hazine'ye devrine ilişkin sürecin Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle başladığını duyurarak, "Devir işlemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve aynı zamanda bankamızın sermaye yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" açıklamasını yaptı.

V akıfbank , Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki yüzde 58.51'lik banka hissesinin Hazine'ye devrine ilişkin sürecin Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle başladığını duyurarak, "Devir işlemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve aynı zamanda bankamızın sermaye yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır" açıklamasını yaptı. TÜM MANŞETLER