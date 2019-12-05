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  • 05.12.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 17:43

5 Aralık dolar ve euro ne kadar oldu? Gün sonu anlık dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

5 Aralık Perşembe dolar ve euro fiyatları, gün sonunda en çok araştırılan arasında yer alıyor. Dünkü işlem gününde en düşük 5.7336 lira ve en yüksek 5.7530 lirayı gören dolar kuru, 5.74 - 5.75 lira aralığında günü tamamladı. Yurt içi piyasada, 12 Aralık'ta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Gün sonunda özellikle şu saatlerde yatırımcılar 5 Aralık dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar ve euro gün sonunda ne kadar oldu?

Piyasalardaki gelişmeleri önemle takip eden vatandaşlar, gün sonunda dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dün NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve'den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak 5,73 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,75'ten tamamladı. İşte 5 Aralık anlık dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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