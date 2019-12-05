5 Aralık dolar ve euro ne kadar oldu? Gün sonu anlık dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

Piyasalardaki gelişmeleri önemle takip eden vatandaşlar, gün sonunda dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dün NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve'den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak 5,73 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,75'ten tamamladı. İşte 5 Aralık anlık dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?