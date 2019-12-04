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  • 04.12.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:59

: Bir özel banka daha faiz oranlarını indirdi! İşte yeni faiz oranları

: , nde nı tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a düşürdü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, müşterilerine en uygun koşullarla ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşıladığını belirtti. İşte yeni güncel konut kredisi faiz oranları. Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır.

Son dakika: Bir özel banka daha faiz oranlarını indirdi!

Son Dakika Faiz İndirimi Haberi: Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor. Oğuz, "Müşterilerimize kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek hayallerindeki eve sahip olma imkanı sunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 0,99'a çektik." ifadelerini kullandı.

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