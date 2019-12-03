Üç banka indirimi resmen duyurdu! YapıKredi, INGBank, TEB, Garanti, Akbank kredi faiz oranı ne kadar?

Yakın bir zamanda kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kredi faiz indirimleriyle birlikte vatandaşın yüzünü güldürüyor. Ev, araba sahibi olmak isteyen ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankalar tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Son dönemde ekonomide canlılık yaşanırken son olarak YapıKredi kredi indirim müjdesini vatandaşlarla paylaştı. İndirim müjdesinin duyurulmasının ardından güncel faiz oranları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görüldü. İşte banka banka faizlerde son durum...

YAPIKREDİ'DEN FAİZ İNDİRİM AÇIKLAMASI

Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yılında ülke ekonomisine olan desteğini artırmak amacıyla konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

ING TÜRKİYE'DEN KONUT KREDİSİ FAİZİNDE İNDİRİM

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

TEB 0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

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